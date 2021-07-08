Коронавирус в Томске: +74 новых случая заражения

Сегодня в Томской области зарегистрировано 74 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 8 июля, в Томской области выявлено новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 34 722 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 68 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 876.

За последние сутки в стране выявлено 24 818 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 734 пациентов скончались, 20 067 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 707 452 человека, 140 775 скончались, 5 121 919 выздоровели