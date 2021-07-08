В Томске ищут земельные участки для строительства новых школ

Эта школа появится на ул. Д. Бедного в Томске в следующем году. По крайней мере, такие намерения были не раз озвучены городскими чиновниками. Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии.

На совещании в мэрии о подготовке участков для возведения школ по нацпроекту «Образование», специалисты департамента архитектуры и градостроительства представили 10 участков в разных районах Томска, где возможно строительство зданий или новых корпусов общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает администрация города.

По имеющейся информации, на сегодняшний день готова площадка и проектно-сметная документация на строительство школы на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного, 8. Этот объект участвует в первом этапе субсидирования в рамках федерального проекта «Современная школа», построить его планируется до 31 декабря 2022 года.

Специалисты отметили, что выделены земельные участки с перспективой размещения на них школьных зданий на 1100 мест по ул. Крячкова, 3 и Высоцкого, 14. Имеются заявки для включения этих объектов во второй этап субсидирования. Также департамент оценил возможность строительства новых корпусов школ в микрорайонах Спичфабрика, Наука, Сосновый Бор, в с. Дзержинское, на пер. Урожайном, ул. Пушкина.

Как заявил и.о. мэра Михаил Ратнер, участие Томска в федеральных программах, включая нацпроект «Образование», позволило за последние 5 лет построить в городе четыре новые школы. Однако потребность в дополнительных учебных местах очень высока. Но земельные ресурсы города очень ограничены.

- По каждой из рассмотренных площадок есть вопросы: где-то отсутствуют инженерные коммуникации, где-то нужно сносить объекты, где-то участок "зажат" со всех сторон существующей застройкой. Будем решать эти проблемы: без новых школ не будет развития города, - подчеркнул Михаил Ратнер.