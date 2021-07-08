Пострадавший в томском Академгородке работник лаборатории в тяжелом состоянии находится в реанимации ОКБ

Вот так выглядит помещение лаборатории в Академгородке, где сегодня днем произошел технологический хлопок и пострадал сотрудник 44 лет. Фото ГУ МЧС России по Томской области.

Как мы сообщали, сегодня, 8 июля в Академгородке в лаборатории по производству-выделению экстрактов трав была зафиксирована нештатная ситуация. В результате пострадал сотрудник лаборатории 1977 года рождения, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает сегодня телеграм-канал "Область здоровья".

Специалисты уточняют, что, по предварительной информации Томского территориального центра медицины катастроф, мужчина 1977 года рождения, пострадавший в результате взрыва в здании по пр. Академическому, 4, стр. 3, был доставлен бригадой скорой помощи в Томскую областную клиническую больницу. Его состояние специалистами оценивается как тяжелое.