Почти половина томичей готовы сделать прививку от коронавируса, чтобы поехать в отпуск

Райффайзенбанк в мае 2021 года провел опрос, который показал, что 46% томичей мечтают о путешествиях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Райффайзенбанк в мае 2021 года провел опрос, который показал, что 46% томичей мечтают о путешествиях. А в ближайшие три месяца 61% процент опрошенных планирует отправиться в отпуск. При этом 40% наших земляков заявили, что перед отпуском привьются от COVID-19, сообщает пресс-служба банка.

- Внимательнее всего к своему здоровью относятся в семьях с детьми – почти 42% респондентов в этой группе привьются перед отпуском, 22% проверят уровень антител к коронавирусной инфекции нового типа, 24% купят медицинскую страховку для путешественников, а 16% респондентов даже отложат дополнительные деньги на возможные медицинские расходы. Как правило, сумма самостоятельного лечения оказывается больше, чем стоимость страховки, поэтому, в целом, 17% жителей Томска позитивно относится к страховкам для путешественников. Страховка начинает «работать», если вы находитесь более чем в 200 км от постоянного места жительства, - комментирует Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Кроме того, жители Томска заявили о необходимости привиться от клещевого энцефалита и меньше посещать общественные места в период эпидемии.

Опрос также показал, что люди, у которых нет пожилых родственников, меньше внимания уделяют своему здоровью. В этой группе прививку от COVID-19 перед отпуском сделают только 32% респондентов, а 15% проверят уровень антител к инфекции. Медстраховку купят только 19% опрошенных против 22% в группе людей с родными старшего возраста.

Большинство респондентов будут путешествовать по России, а каждый четвертый планирует отдохнуть на черноморских курортах. При этом 18% поедут за границу.

С начала года растут и траты на отпуск. Согласно опросу Райффайзенбанка, уже во время майских праздников россияне тратили больше, чем на Новый год – превышение составляло от 4% до 235%. Быстрее всего росли расходы на туристические путевки.

По словам сотрудников Райффайзенбанка, чаще всего отпуск обходится россиянам до 100 тыс. рублей, 13% потратят на отдых 100-200 тыс. рублей, а 4% опрошенных – более 200 тыс.

Накануне, финансовый супермаркет Сравни.ру также решил провести исследование, которое показало, что в 2021 году в традиционный сезон начала летних отпусков спрос на страхование путешествий вырос почти в 40 раз в сравнении с тем же периодом 2020 года. Эксперты объясняют это тем, что летом 2020 года границы были закрыты, а российские регионы ввели ограничения на передвижение, связанные с ковидом.

Если в мае-июне 2020 года туристы приобретали страховки в первую очередь для стран шенгенской зоны, то в 2021 году соотечественники чаще всего хотели застраховаться для поездок на Украину и по России. Страховки для путешествий в европейские страны, где требуется шенгенская виза, оказались уже на третьем месте по популярности.

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