Сорок молодых жителей Томской области будут служить в войсках Росгвардии в Московском регионе

40 новобранцев Росгвардии из Томской области будут служить в Московском регионе. Фото: сайт УФС войск национальной гвардии РФ по Томской области. Автор фото: А. Шатов

Как сообщает сайт Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Томской области, в рамках весенне-летней призывной кампании текущего года со сборного пункта военного комиссариата области 40 новобранцев из разных районов региона отправились служить в воинские части войск национальной гвардии РФ. Отмечается, что томская команда убыла для комплектования воинских частей Московской области.

Как рассказал заместитель начальника отделения организационно-мобилизационного и комплектования штаба Северского соединения Росгвардии подполковник Дмитрий Гончаров, отобранный личный состав убыл в город Новосибирск. Именно там формируется воинский эшелон молодого пополнения со всей Сибири, который затем отправится в Москву.

Сайт службы информирует о том, что начальник отделения учета и комплектования Управления Росгвардии по Томской области подполковник Антон Кляндин поздравил новобранцев с важным событием в их жизни, пожелал им нести службу достойно, с честью выполнить свой гражданский и воинский долг. Отмечается, что перед отправкой в войска юноши прошли обязательное тестирование на COVID-19.