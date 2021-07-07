Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт7 июля 2021 15:04

Спортсмены-подводники из Томска завоевали две медали чемпионата мира

Они взяли «серебро» в своих дисциплинах
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Томске проходит чемпионат мира. Фото: сайт администрации Томской области. Фотограф Валерий Доронин

В Томске проходит чемпионат мира. Фото: сайт администрации Томской области. Фотограф Валерий Доронин

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, во второй день международных соревнований, 6 июля, серебряными призерами стали местные спортсмены. Успеха добились воспитанники томского учебно-спортивного центра водных видов имени Виктора Шевелева Алена Паршина и Егор Качмашев.

Интернет-портал администрации региона уточняет, что в подводном плавании на 100 метров Алена Паршина завоевала серебряную медаль, уступив шесть сотых секунды спортсменке из Китая. В плавании в ластах на 200 метров победил венгерский спортсмен Адам Букор, а томич Егор Качмашев стал вторым.