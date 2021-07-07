Спортсмены-подводники из Томска завоевали две медали чемпионата мира

В Томске проходит чемпионат мира. Фото: сайт администрации Томской области. Фотограф Валерий Доронин Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, во второй день международных соревнований, 6 июля, серебряными призерами стали местные спортсмены. Успеха добились воспитанники томского учебно-спортивного центра водных видов имени Виктора Шевелева Алена Паршина и Егор Качмашев.

Интернет-портал администрации региона уточняет, что в подводном плавании на 100 метров Алена Паршина завоевала серебряную медаль, уступив шесть сотых секунды спортсменке из Китая. В плавании в ластах на 200 метров победил венгерский спортсмен Адам Букор, а томич Егор Качмашев стал вторым.