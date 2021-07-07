Жительница города на севере Томской области написала ложный донос о «краже» ювелирного изделия

Женщина попалась на лжи - ее действия изобличила квитанция из ломбарда. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщила о том, что в дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» обратилась женщина с заявлением о хищении из ее квартиры ювелирного изделия на сумму 12 000 рублей. Дорогая вещь принадлежала ее мужу.

Сайт регионального управления полиции информирует о том, что в ходе проверки полученной информации, полицейские установили, что заявление, поданное в дежурную часть 38-летней жительницей Стрежевого о хищении имущества, принадлежащего ее супругу, является вымышленным. В результате проведенных следственных действий и оперативно розыскных мероприятий сотрудники правоохранительного ведомства установили местонахождение якобы похищенного имущества. Выяснилось, что ранее женщина самостоятельно сдала его в один из ломбардов. Вырученные денежные средства она потратила по своему усмотрению.

Отмечается, что следователем следственного отдела МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса.