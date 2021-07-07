Экология: прокуратура в Томске выявила ряд нарушений в работе деревообрабатывающей организации

Томское предприятие негативно воздействует на экологию города Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сайт прокуратуры Томской области сообщил о том, что прокуратура Ленинского района Томска провела проверку соблюдения местным предприятием ООО «ТомскТрансЛес» законодательства при осуществлении деятельности пункта приема и отгрузки древесины. Сделано это было после жалоб местного населения на вредные выбросы.

Как отмечает пресс-служба правоохранительного ведомства, было установлено, что хранение пиломатериалов и древесины на производственной площадке осуществляется с нарушением противопожарных требований. Например, не проводится своевременная очистка территории от горючих отходов. Кроме того, эксплуатируемая установка по производству древесного угля не поставлена на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Также не проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Компанией не вносится плата за негативное воздействие на окружающую среду. Руководством организации допущены нарушения при обращении с отходами.

Как информирует сайт, по результатам проверки прокурор района внес владельцу компании представление об устранении нарушений природоохранного законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности. Одновременно прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях.