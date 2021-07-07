Хозяйства в Томской области заготовили почти 1,2 тыс. тонн сена и 26,3 тыс. тонн сенажа

В Томской области аграрии продолжают заготовку сена и сенажа Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в регионе продолжается кампания по заготовке кормов. На 7 июля ее активно проводят хозяйства одиннадцати районов. В числе передовиков – Зырянский (16,9 % от плана), Шегарский (13,8 %) и Кожевниковский (11,4 %) районы. Специалисты отмечают, что травы на сено аграрии скосили на площади 5,5 тыс. га, на сенаж – 3,5 тыс. га.

Интернет-портал информирует, что в области продолжается уход за посевами: химпрополка полей, фунгицидная обработка (от грибковых болезней растений), инсектицидная (от насекомых). Особо отмечается, что минеральные удобрения под урожай следующего года внесены на 329,2 тыс. га, обработка паров выполнена на площади свыше 24 тыс. га.