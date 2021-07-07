Житель Томской области напал на односельчанина-пенсионера и ограбил

Причиненный материальный ущерб частично возмещен потерпевшим, а обвиняемого заключили под стражу. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В дежурную часть МВД России «Парабельское» Томской области поступили заявления от жителей д. М. Нестерово Парабельского района о хищениях денежных средств и материальных ценностей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как уточнили в ведомстве, в ходе розыска полиция задержала 31-летнего местного жителя.

- Обвиняемый, находясь в одном из магазинов в деревне М. Нестерово, начал общаться с потерпевшим, 67 - летним местным жителем, который пригласил злоумышленника к себе домой, где подозреваемый увидел деньги и попросил дать их в долг, но получил отказ. В итоге грабитель применил к хозяину дома физическую силу и вытащил из его кармана почти 3 000 рублей. После чего скрылся с места преступления, -рассказали в правоохранительных органах.

После такой расправы над пенсионером, злоумышленник не остановился. Он проник в квартиру местной жительницы, пока та находилась в огороде, украл имущество на сумму более 2 000 рублей и скрылся.

Полиция возбудила два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Причиненный материальный ущерб частично возмещен, а обвиняемого заключили под стражу.