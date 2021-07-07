Коронавирус в Томске: +73 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 7 июля, в Томской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 34 648 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 54 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 808.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

За последние сутки в стране выявлено 23 962 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 725 пациентов скончались, 20 067 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 682 634 человека, 140 041 скончались, 5 121 919 выздоровели.