Томичи смогут получить ответы про вакцинацию у чат-бота

В чат-боте собрана вся актуальная информация о стационарных и мобильных пунктах вакцинации. Фото: Ксения Высотина

Центр управления регионом Томской области разработал чат-бот по вакцинации от COVID-19, где можно получить ответы на часто задаваемые вопросы, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В центре уточнили, что в чат-боте собрана вся актуальная информация о стационарных и мобильных пунктах вакцинации, там имеется информация контактов для записи, а также о самих вакцинах и противопоказаниях для прививки.

На сегодняшний день, робот начал работу в «Телеграме» и на официальной странице областного оперштаба в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы воспользоваться услугой, нужно в личных сообщениях группы написать слово «вакцинация». Также уточняется, что данные в чат-боте будут обновляться по мере появления новой информации.

Добавим, что всего в Томской области поставили прививку (первый компонент) 166 179 человек, также 117 408 томичей завершили иммунизацию.

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https://www.tomsk.kp.ru/daily/27231/4357927/