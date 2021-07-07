В Томской области автопарк стремительно стареет

Исследование показало, что по сравнению с прошлым годом средний возраст автопарка страны увеличился на пять месяцев — до 14 лет и 10 месяцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты автомобильного сайта Дром.ру проанализировали около миллиона объявлений о продаже подержанных автомобилей в 2021 году. Исследование показало, что в сравнении с прошлым годом средний возраст автопарка страны увеличился на пять месяцев - до 14 лет и 10 месяцев. Средний возраст автопарка в Томской области составляет 15,3 лет, отмечают исследователи.

- В силу экономических причин доступность новых автомобилей для россиян снижается. И пока нет никаких предпосылок, что ситуация в ближайшей перспективе изменится - автопарк страны продолжит стареть, - комментируют аналитики автомобильного сайта.

Сегодня самой «молодой» машиной на Томских дорогах является Kia (ее средний возраст - 8,9 лет), далее Renault (10,2 лет) и Volkswagen (10,5 лет). Уже постарше марка машины Toyota со средним возрастом в 18,5 лет. Вторую строчку занимают Honda (18,3 лет), а третье место - Nissan (17 лет).

«Свежий» автопарк, по мнению экспертов находится в Татарстане, где средний возраст авто составляет 9,8 лет. Второе место по молодым машинам занимает Москва, где средний возраст автомобилей - 11,3 лет. На третьем месте лидеров Ханты-Мансийский АО (11,4 лет).

А вот самые старые машины находятся на Дальнем Востоке и Сибири. На Камчатке средний возраст машины - 19,5 лет, в Республике Алтай -19,4 лет, в Еврейской автономной области - 19 лет.

Отметим, что уже десять лет в России машины возрастом до 7 лет включительно составляла 58%, на сегодняшний день таких машин всего 12%. По мнению специалиста, рост цен на машины является основной причиной стремительного старения автопарка в стране. За первое полугодие 2021 года цены на новые машины выросли в среднем на 7%, а на б/у машины - на 9%.