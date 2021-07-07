ПЦР-тесты сдавать не придется томичам, которые до выезда за границу вакцинировались или переболели коронавирусом

Тем, кто возвращается из-за рубежей нашей Родины, не придется сдавать ПЦР-тесты на коронавирус сразу - если, конечно, они привились или переболели, и у них есть доказательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На портале правовой информации 6 июля было опубликовано постановление главного государственного санврача РФ, из которого следует, что Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа россиян. Это при условии, что они прошли полный курс вакцинации за 12 месяцев или переболели COVID-19 в течение полугода. Данные о перенесенном заболевании или вакцинации должны быть размещены на портале госуслуг. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, 7 июля.

Отмечается, что представители государств - членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля, а граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана с 1 сентября, при въезде в Россию должны загрузить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее, чем за 3 дня до прибытия, через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

Из того же постановления следует, что Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих из-за границы: им необходимо сдать один тест в течение 3 календарных дней с момента прибытия. «До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», - в частности, сказано в документе.