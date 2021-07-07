Почему горячая вода не вернулась в 92 томских дома-многоквартирника

Горячая вода необходима и летом! После ремонта почти 1200 домов получили ее после проведения ремонта на сетях. Фото Валерия Доронина, пресс-служба администрации Томска.

Подача горячей воды после ремонта задерживается в 34 многоэтажки, внутреннее оборудование в которых не готово к приему ресурса. Еще по 58 адресам также отсутствует готовность теплосетей, устраняются дефекты, сообщила 7 июля пресс-служба администрации Томска.

По сведениям департамента городского хозяйства, вчера, 6 июля, горячая вода появилась у жителей 31 дома. Сейчас в работе остаются сети, от которых запитаны 722 жилых здания, а в 1199 горячее водоснабжение уже вернулось.

Специалисты департамента уточняют, что компания «ТомскРТС» начала реконструкцию теплосети на ул. Белозерской, 24, где необходимо увеличить пропускную способность трубопровода. «Тем самым удастся обеспечить возможность подключения к системе теплоснабжения новых объектов, строительство которых запланировано в этом районе», - добавляют коммунальщики.

Отметим, что в процессе ремонта планируется заменить 120 м теплосетей на современные энергоэффективные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией. Общая стоимость работ по реконструкции объекта составит 4 млн рублей. Источником финансирования является плата застройщиков за новое подключение.