Томичам расскажут о правах туристов за границей и о том, где риск заболеть минимален

Роспотребнадзор по Томской области расскажет тем, кто собрался лететь за границу, об эпидемической обстановке, качестве воды в морях и реках, и о многом другом. Спрашивайте, не стесняйтесь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональное управление Роспотребнадзора до 16 июля проводит «горячую линию» по вопросам туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщает пресс-служба организации.

- Жители Томска и области могут задать специалистам интересующие их вопросы по защите прав потребителей при оказании туристических услуг, эпидемиологической ситуации за рубежом, получить рекомендации по питанию, прививкам, купанию, задержкам авиарейсов, - пояснили в ведомстве. И уточнили, что получить консультации специалистов по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристических услуг и по задержкам авиарейсов томичи могут по телефонам 8 800 350 4156, 44-02-00, 60-98-70.

По вопросам эпидемической ситуации за рубежом, профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, питанию и водопользованию, правилам личной гигиены нужно обращаться по номерам 8 800 350 4455 и 44-58-52; 24-97-18.

Служба Единого консультационного центра Роспотребнадзора работает в круглосуточном режиме по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Кроме того, можно написать на электронную почту управления ufs@70.rospotrebnadzor.ru