В прошедшую пятницу в Томске был задержан руководитель территориального фонда ОМС

Алексей Рудко возглавил ТТФ ОМС в 2018 года. Предположительно интерес к его персоне со стороны силовиков вызван нарушениями в работе возглавляемой им структуры. Фото: сайт ttfoms.ru

Представители силовых структур задержали Алексея Рудко, директора Фонда обязательного медицинского страхования Томской области. Об этом «КП-Томск» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, ЧП произошло 2 июля. Предположительно, интерес к персоне первого лица со стороны сотрудников томского УФСБ может быть связан с финансовыми нарушениями в работе фонда.

Известно, что Алексей Рудко в 2000 году окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». До 2004 года учился в ординатуре и аспирантуре по специальности «Генетика» в НИИ медицинской генетики СО РАМН. Кандидат медицинских наук, был членом Совета главных врачей при департаменте здравоохранения региона. С 2007 по 2015 годы возглавлял клиники НИИ медицинской генетики СО РАМН. В 2015-2018 годах руководил частным медцентром. На пост директора Томского территориального фонда ОМС был назначен в 2018 году, сменив в этой должности Виктора Козлова.