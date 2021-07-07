В Томской области на одну вакансию медработника приходится 1,1 резюме соискателей

По данным службы исследований hh.ru, проанализировавшей в мае – июне динамику вакансий для специалистов, которые принимают участие в вакцинации населения, Томская область занимает 38 место из 83 возможных по количеству таких мест. Фото: Ксения Высотина

По данным службы исследований hh.ru, проанализировавшей в мае – июне динамику вакансий для специалистов, которые принимают участие в вакцинации населения, Томская область занимает 38 место из 83 возможных в получившемся списке. Москва вышла на 5 место в ТОП-10 регионов, а лидировала в рейтинге Новосибирская область.

Как отмечают аналитики, соискателей на одну вакансию «прививочной» медсестры не так много: 1,2 резюме, что говорит о дефиците кадров. В целом на одну медицинскую вакансию в России приходится 1,4 резюме, в Томской области – 1,1 резюме на вакансию.

Меж тем, по свидетельству «хед хантеров», в марте-апреле 2021 года в стране было открыто около 300 вакансий для медперсонала, участвующего в вакцинации. В мае-июне количество таких предложений о работе превысило 700: спрос возрос почти в 2,5 раза. Как и средняя зарплата: с 35 тыс. рублей до 40 000.