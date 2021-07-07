Первый трехсотбалльник по итогам ЕГЭ появился в Томской области в 2021 году

В Томской области 13 выпускников средних общеобразовательных учреждений набрали по 100 баллов на экзамене по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый трехсотбалльник по итогам единого госэкзамена (ЕГЭ) появился в регионе в 2021 году. Семь выпускников лицея при ТПУ, по одному выпускнику Сибирского лицея, лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишникова, школ № 40 и № 88 города Томска, выпускник прошлых лет и один выпускник школы другого региона получили высший балл по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«ЕГЭ по информатике на 100 баллов написали 13 человек», - в частности, говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускник лицея при ТПУ Александр Хоцков стал первым трехсотбалльником в регионе, получив 100 баллов по информатике и ИКТ, математике и физике.

Также уточняется: по итогам ЕГЭ по информатике и ИКТ в Томской области появился второй двухсотбалльник. Это выпускница лицея при ТПУ Вероника Озернова - она набрала по 100 баллов по информатике и математике.

Добавляется, что из 995 школьников, экзаменовавшихся в этом году, 185 набрали от 81 до 99 баллов.