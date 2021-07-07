Погода в Томске 7 июля 2021: штормовое предупреждение на сутки, Иван Купала польет всех дождем

Сейчас +12 и дождь. Днем воздух прогреется до +21 градуса. Не забудьте прихватить зонтик в дорогу и берегите себя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура днем +19, +21°С.

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливневые дожди, град. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами усиление 15-20 м/с. Температура +18, +23°С.

По народным приметам сегодня – день Ивана Купалы. Если во вторник вы увидели вечером на ясном небе зарницу – это к дождливой погоде.

В четверг в Томске синоптики спрогнозировали погоду без осадков при дневной температуре до +24, в пятницу – дождь и от +23 до +25 градусов. По области в эти 2 дня пройдут дожди, столбик термометра поднимется до +22, +27.