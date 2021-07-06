Медики на автополиклинике обследовали жителей отдаленных сел Томской области

Медики из Томска поедут со своей автополиклиникой на север региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В текущем году в регионе продолжается реализация проекта «Маршрут здоровья», об этом информирует пресс-служба администрации Томской области. Медики уже обследовали 847 жителей отдаленных населенных пунктов Кожевниковского, Томского и Первомайского районов. Как отмечают специалисты, проект губернатора Сергея Жвачкина «Маршрут здоровья» реализуется в регионе с 2017 года. Он направлен на профилактическое обследование жителей отдаленных сельских населенных пунктов.

Интернет-портал администрации региона сообщает, что на прошлой неделе специалисты автополиклиники в течение пяти дней принимали жителей сел Первомайского района. Обследование прошли 232 человека, большинство из них в возрасте 56 лет и старше. Им были сделаны комплексные скрининги и другие исследования. Как сообщила заведующая центром здоровья межвузовской поликлиники Тамила Кицанова, был выявлен 71 житель с высоким сердечно-сосудистым риском, у 22 – артериальная гипертензия, еще у троих подозрение на сахарный диабет.

Пресс-служба информирует, что на дополнительные обследования и консультации к узким специалистам направлен 51 человек, на коррекцию лечения – 43. В следующий рейс медики отправятся в текущем месяце. На этот раз комплексное обследование пройдут жители Чаинского района.