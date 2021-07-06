Авария на трассе: вчера утром севернее Томска столкнулись 3 иномарки

На трассе севернее Томска столкнулись три попутных автомобиля

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, вчера около 8 часов 10 минут на 8 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево произошло столкновение трех иномарок.

По предварительным данным, информирует сайт регионального управления полиции, 42-летний водитель, управляя автомобилем Lexus LX470, не выдержал безопасную дистанцию. Он совершил столкновение с автомобилем Toyota Platz.

В сообщении отмечается, что после удара Toyota Platz продолжил движение и совершил столкновение с попутным автомобилем Nissan X-Trail. Специалисты уточняют, что в результате ДТП травмы получила 33-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Platz.