В первые смены в Томской области в лагерях и санаториях побывали свыше 32-х тысяч ребят

Ограничения в работе детских лагерей не помешали ребятам хорошо отдохнуть в первую летнюю смену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, традиционная летняя оздоровительная кампания этого года стартовала 22 мая. С ее начала в лагерях и санаториях уже отдохнули и поправили здоровье 32 368 ребят. Интернет-портал администрации региона уточняет, что всего приняли детей 409 организаций. Как отмечают специалисты, с 28 мая к кампании присоединились лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха. 20 июня начали свою работу стационарные палаточные лагеря.

По словам начальника областного департамента по вопросам семьи и детей Маргариты Шапаревой, первые летние смены в лагерях и санаториях прошли содержательно, увлекательно, познавательно и без происшествий. Для ребят были проведены смены по разным профилям, военно-патриотические, творческие мероприятия.

Стоит отметить, что детская летняя оздоровительная кампания этого года в Томской области проходит с рядом ограничений и особенностей. Организации обязаны учитывать требования санитарно-эпидемиологической безопасности, установленные Роспотребнадзором, а также решения областного штаба по предупреждению распространения COVID-19. Например, во время смен детям запрещено покидать территорию лагеря, не разрешены визиты посетителей.