Коронавирус за сутки унес жизни еще пятерых томичей

Сейчас в регионе 34 575 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 6 июля, стало известно о смерти еще пятерых жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 481 человека.

Также в Томской области выявлено 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 34 575 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 19 жителей Томской области выздоровели за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 754 человека.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93.

За последние сутки в стране выявлено 23 378 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 737 пациентов скончались, 18 411 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 658 672 человека, 139 316 скончались, 5 101 852 выздоровели.