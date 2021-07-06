Томского студента поймали в попытке сбыта амфетаминов

В Томске транспортные полицейские задержали 18-летнего студента одного из местных вузов, подозреваемого в распространении наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД. У юноши изъяли 14 грамм N-метилэфедрона.

«В отношении 18-летнего студента одного из вузов Томска, подозреваемого в распространении наркотических средств, Томским линейным отделом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере)», - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, в июне 2021 года подозреваемый устроился в нелегальный интернет-магазин, чтобы заработать деньги на летний отдых.

- Вблизи железнодорожных путей станции Томск-1 студент получил через тайник-закладку 15 приготовленных к сбыту свертков с запрещенным веществом, которые должен был разместить в разных районах города, но был задержан, - рассказали в ведомстве.

Суд решил заключить студента под стражу. За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере юноше грозит срок до 20 лет лишения свободы.