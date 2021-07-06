Томские перевозчики вывели на линию 25 резервных автобусов из-за проблем с маршрутом №25/52

Ранее сообщалось, что с начала этого года томичи оставили более 290 жалоб на работу маршрута №25/52.

В Томске на линию дополнительно вывели 25 автобусов, чьи маршруты частично совпадают с № 25/52, сообщает пресс-служба горадминистрации. Напомним, ранее мэрия объявила о расторжении контракта с перевозчиком данного направления.

«В утренние часы пик перевозчик маршрута № 13/14 дополнительно выпускает до шести единиц, маршрут № 20 дополнительно — две-три единицы, маршрут № 23 — дополнительно четыре единицы, маршрут № 30/33 и № 38 выпускает предельно возможное количество по контракту — по 22 единицы», -говорится в сообщении.

- Всем перевозчикам, чьи маршруты частично дублируют №25/52, мы направили обращения с просьбой обеспечить максимальный выход автобусов на маршруты. Перевозчики вывели технику, которая является резервом на их линии. На сегодняшний день мы видим, что по каждому из направлений добавилось по несколько автобусов, и транспортная связь микрорайона Солнечного с ОКБ, хотя и с пересадками, но обеспечивается в полном объеме, - рассказала руководитель МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» Ольга Свахина.

Помимо этого, сообщается, что увеличилось количество троллейбусов на маршруте №3. Ежедневно на линию выходят порядка 13-16 троллейбусов на маршрут.

Ранее сообщалось, что с начала этого года томичи оставили более 290 жалоб на работу маршрута №25/52. А в конце июня перевозчик, ссылаясь на нехватку водителей, не вывел транспорт на линию, в связи с чем мэрия объявила о расторжении контракта.

Отметим, что автобусный маршрут № 25/52 охватывает значительную часть Томска и обеспечивает транспортную доступность таких значимых объектов, как ОКБ, четвертая поликлиника, медсанчасть № 2, ТГАСУ и ГИБДД.