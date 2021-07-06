Райффайзенбанк: каждый третий бизнес планирует более активно использовать факторинг

Исследование провели среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

Райффайзенбанк и аналитическое агентство B2B International провели исследование среди более 200 российских компаний и выяснили, что почти каждая третья компания (31%) планирует активнее использовать факторинговое финансирование в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба банка.

- Популярность факторинга как простого и гибкого способа получения финансирования при расчетах с контрагентами будет только расти. Райффайзенбанк представляет широкую линейку решений от классических продуктов с регрессом и без регресса до реверсивного факторинга. В 2019 году мы провели интеграцию с провайдерами электронного документооборота, по итогам февраля текущего года 75% поставок в рамках операций факторинга финансируется в течение нескольких минут без участия человека, доля автоматически разнесенных платежей от дебиторов увеличилась до 53%, - отметил Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Исследование также показало, что факторинговое финансирование эффективно поддерживает бизнес-активности в моменте, уверены 48% респондентов, которые планируют более активно его использовать в течение следующих 12 месяцев.

В топ-3 причин роста популярности также вошла гибкость факторинга как инструмента (46%) и эффективность в управлении денежными потоками бизнеса (46%). Помимо этого, компании отметили, что к факторингу легко получить доступ.

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