На благоустройство томской школы №19 в мкр. Спичфабрика дополнительно выделено 7.2 млн рублей

Все работы планируют закончить к 25 августа 2021 года.

Сегодня мэрия Томска сообщила о выделении дополнительных средств в размере 7.2 млн рублей на благоустройство территории школы № 19, расположенной на ул. Центральная, 4а в мкр. Спичфабрика.

Как пояснили в администрации города, ранее к ним обращалась директор школы Татьяна Богомолова с просьбой выделить средства на приведение в порядок пешеходной зоны вокруг учреждения. По ее словам, в здании образовательного учреждения с сентября 2020 года идет капремонт. Школу планировали открыть к 1 сентября 2021 года, но выяснилось, что в смете не были заложены средства на асфальтирование территории учреждения.

- Сегодня речь идет прежде всего о безопасности детей, которые 1 сентября пойдут в школу. Вокруг учреждения был разломан старый асфальт, произведены раскопки и нам необходимо привести территорию в надлежащее состояние перед учебным годом, сделать дорожки, по которым смогут ходить ученики, - пояснила Богомолова.

Уточняется, что помимо капремонта фасадной части, школу обеспечат установкой систем связи (телефония, видеонаблюдение, часофикация, система контроля и управления доступом и т.д.).

Все работы планируют закончить к 25 августа 2021 года. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 70%.

Напомним, что капитально ремонтируется самая старая часть здания (построена в 1930-х годах), где до сих пор проводился лишь выборочный ремонт. Общая стоимость работ – около 250 миллионов рублей.