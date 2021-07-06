Томские пенсионеры вернулись с чемпионата по компьютерному многоборью

Каждый регион представляла команда из четырех человек: двое мужчин возраста 60+ и двое женщин возраста 55+. Финалисты соревновались в трех турах: работа на смартфоне; задание по информационной безопасности; работа в поисковой системе Яндекс. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне в Москве состоялся финал 11-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в котором приняли участие жители Томской области, сообщает пресс-служба ПФР.

-Томскую область представляла команда из четырех человек, жителей Колпашева, Северска, Бакчара, Кривошеина. До выхода в финал наши земляки успешно прошли три тура соревнований на региональном уровне, в которых продемонстрировали навыки работы на смартфоне, выполнили задание по информационной безопасности и показали уровень владения поисковыми системами, -рассказали представители пенсионного фонда.

Добавим, что за места в финале боролись 10,3 тыс. россиян из 1445 муниципальных образований в 77 регионах РФ – это максимальный охват за все время существования чемпионата.

Наша команда выступила достойно, но к сожалению, не вошла в тройку победителей. Согласно подведенным результатам, сильнейшими в командном зачете стали пенсионеры из Сахалинской области. Серебро завоевала команда Владимирской области, бронзу получили участники из Тульской области. Среди команд соотечественников победителем стала сборная Республики Беларусь.

В связи с пандемийными ограничениями второй год подряд мероприятие проходило в режиме онлайн, как и отборочные региональные туры.