В Томске на пр. Мира выявили нарушения благоустройства и санитарного содержания территории

В рамках обхода было выписано более 20 замечаний. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Накануне глава администрации Ленинского района Светлана Садковская провела обход вдоль по пр. Мира, входе которого были выявлены нарушения городских правил благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В рамках обхода глава района оценила состояние фасадов объектов потребительского рынка, расположенных на первых этажах жилых домов, остановках общественного транспорта, рядом с учреждениями социальной сферы и др.», - говорится в сообщении.

Как рассказали в мэрии, по итогам обхода предписание о нарушении городских правил благоустройства будет выдано собственнику павильона возле остановки К. Ильмера за ненадлежащее содержание фасада. Помимо этого, на участке от ул. К. Ильмера до ул. Смирнова обнаружены провалы грунта вдоль улично-дорожной сети рядом с пешеходной частью, урны, переполненные мусором рядом с остановкой и магазинами. Глава администрации района дала поручение привести все в порядок.

Уточняется, что всего в рамках обхода было выписано более 20 замечаний, касающихся благоустройства и санитарного содержания территории Ленинского района.