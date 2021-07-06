Синоптики рассказали, какая погода будет в Томске 6 июля

Пока томичи ожидают дождь, город плавится под лучами июльского солнца. Фото: Ксения Высотина

Сегодня днем в областном центре ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер южный днем с переходом на северо-западный ночью 3-8 м/с, местами усиление ветра 15-18 м/с, днем 5-10 м/с, местами усиление до 15 м/с, при грозах порывы 17-22 м/с. Температура днем +21…+26°С.

На территории региона также переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливневые дожди, град. Ветер южный днем с переходом на северо-западный ночью 3-8 м/с, местами усиление ветра 15-18 м/с, днем 5-10 м/с, местами усиление до 15 м/с, при грозах порывы 17-22 м/с. Температура ночью +16…+21°С, по северо-западу +10…+15°С. Температура днем +21…+26°С, по юго-востоку до +31°С, по северу +15…+20°С.