Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2021 15:41

Полиция проводит проверку: сегодня в Томске в автобусе произошла драка

По предварительным данным, повздорили пассажир и водитель
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция в Томске проводит проверку происшествия. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Полиция в Томске проводит проверку происшествия. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила пресс-служба регионального управления полиции, 5 июля в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине в салоне маршрутного автобуса.

Как сообщают очевидцы происшествия, в салоне транспортного средства возник конфликт с рукоприкладством между пассажиром и водителем. Сайт правоохранительного ведомства уточняет, что сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.