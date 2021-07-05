Полиция проводит проверку: сегодня в Томске в автобусе произошла драка

Полиция в Томске проводит проверку происшествия. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила пресс-служба регионального управления полиции, 5 июля в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине в салоне маршрутного автобуса.

Как сообщают очевидцы происшествия, в салоне транспортного средства возник конфликт с рукоприкладством между пассажиром и водителем. Сайт правоохранительного ведомства уточняет, что сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.