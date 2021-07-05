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Спорт5 июля 2021 15:19

На радость болельщикам: томские спортсмены-подводники вышли в финал чемпионата мира

Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Первый день чемпионата в Томске принес первые хорошие новости

Первый день чемпионата в Томске принес первые хорошие новости

Фото: Ксения Высотина

Как сообщила сегодня, 5 июля, пресс-служба администрации Томской области, по итогам квалификационных заплывов 1-го дня чемпионата мира по подводному спорту томские спортсмены прошли в финалы по своим дисциплинам. Это, конечно, вызвало немалую радость у болельщиков местной команды.

Заплывы сегодня проходили в томском центре водных видов спорта «Звездный». Портал администрации региона уточняет, что в плавании в ластах на дистанции 100 метров в восьмерку сильнейших вошли Александра Скурлатова, Егор Кашмачев и Василий Пушкарев. Пожелаем нашим ребятам успешных выступлений!