Сегодня у Томского политеха появился исполняющий обязанности ректора университета

Руководители надеются, что новый ректор вуза сохранит и приумножит достижения университета. Фото: сайт ТПУ

Как сообщил сайт Томского политехнического университета, сегодня, 5 июля, на Ученом совете вуза губернатор региона, председатель Наблюдательного совета Томского университета Сергей Жвачкин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков представили исполняющего обязанности ректора. На эту должность назначен Дмитрий Седнев, возглавлявший в ТПУ Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности. Новый руководитель приступит к своим обязанностям 6 июля 2021 года.

Губернатор Томской области поздравил коллектив вуза с 125-летием Томского политеха. По словам Сергея Жвачкина, решение о назначении не было случайным. Предварительно были проведены широкие консультации. Валерий Фальков, комментируя назначение, подчеркнул, что Дмитрий Андреевич – это человек Томского политеха. Университет дал ему образование и воспитал. Министр надеется, что внутри вуза будет выстроен конструктивный, честный диалог. Как отмечает пресс-служба ТПУ, на Ученом совете обозначили ключевую задачу для университета – оставаться одним из драйверов научно-образовательного комплекса России и региона.

На сайте вуза приводятся факты из биографии нового руководителя. Дмитрий Седнев – выпускник Томского политеха, кандидат технических наук, доцент. В 2012 году он окончил университет по специальности «Безопасность и нераспространение ядерных материалов». Затем учился в аспирантуре ТПУ и защитил кандидатскую диссертацию. В университете совмещал преподавательскую и научную работу. В 28 лет возглавил в ТПУ Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности. Эта школа – один из лидеров в России в своей сфере. В ТПУ она является одним из самых успешных подразделений по взаимодействию с индустриальными партнерами и внедрению разработок.