Сегодня днем в Томске грузовичок Isuzu протаранил опору

Сегодня в Томске произошла очередная авария. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, сегодня около 12 часов 55 минут в городе Томске на улице Большой Подгорной, 203, по имеющейся предварительной информации, автомобиль Isuzu совершил наезд на препятствие.

В сообщении отмечается, что мужчина-водитель данного автомобиля с травмами доставлен в медучреждение. По словам очевидцев, у него сильно пострадала нога. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются. Кроме того, полиции требуется помощь очевидцев. Свидетелей аварии просят обращаться по телефону: 8 (3822) 795-327.