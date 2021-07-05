Коронавирус в Томске: +62 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 5 июля, в Томской области выявлено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 34 504 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 10 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 735.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

За последние сутки в стране выявлено 25 14224 353 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 654 пациента скончались, 14 540 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 635 294 человека, 138 579 скончались, 5 083 579 выздоровели.