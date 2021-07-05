6 июля в Томске стартует второй этап записи детей в первый класс

Первый этап записи детей в первый класс в Томской области стартовал еще 1 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 6 июля в Томской области стартует второй этап записи детей в первый класс. Как уточнили в обладминистрации, запись открыли для детей, не проживающих за закрепленной территории. Прием заявлений в школы другого района продлится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Заявление для зачисления ребенка в первые классы можно подать несколькими способами. Это можно сделать как лично, так и с помощью электронной и обычной почты, через региональный портал государственных и муниципальных услуг, с помощью Единого портала государственных услуг или через Портал образовательных услуг Томской области.

- Документы, поступившие в школу письмом ранее указанной даты и времени, рассматриваться не будут. Подать документы сразу на два сайта – «Госуслуги» и региональный портал – нельзя, они синхронизированы, - отметили в департаменте общего образования.

Напомним, что первый этап записи детей в первый класс в Томской области стартовал еще 1 апреля.