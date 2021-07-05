Власти: в Томске на площадке бывшего «Сибэлектромотора» построят новый жилой микрорайон

Расположение площадки делает ее выгодным вложением под строительство жилой и коммерческой недвижимости. Фото: с сайта admin.tomsk.ru

В областном центре на площадке бывшего завода «Сибэлектромотор» может быть возведен новый жилой микрорайон. Концепцию застройки территории, разработанную архитектурной группой «Ин.Форм» совместно с МБУ «Архитектурно-планировочное управление», рассмотрела рабочая группа градостроительного совета при администрации Томска.

Территория ограничена улицами Елизаровых, Шевченко и Енисейской, проспектами Комсомольским и Кирова. Общая площадь участка – более 16 гектаров, сообщает пресс-служба мэрии.

По проекту там предлагается размещение многоквартирных жилых домов различной этажности и уровня комфорта. В соответствии с заданием предусмотрено строительство социальных объектов (учреждений дошкольного, начального и среднего образования, спортивного объекта), а также отдельно стоящей автопарковки.

– Предлагаемые архитекторами решения основаны на принципе проницаемости пространства – создании сквозных проходов на уровне пешеходов, организации открытых публичных зон, минимизации пространственных барьеров, – говорится в пресс-релизе.

По словам заммэра Томска по архитектуре и строительству Алексея Макарова, обсуждение концепции планировки нового микрорайона – это начальный этап работы над будущим проектом.

– Представленная концепция содержит интересные идеи и перспективы с точки зрения развития давно не используемого земельного участка, – сказал он. – При реализации проекта город получит дополнительно порядка 145 тыс. кв. метров жилья, детсады, места для отдыха и занятия спортом.

Как сообщалось ранее, изменение статуса бывшей промышленной зоны завода «Сибэлектромотор» жители Томска одобрили в 2014 году на общественных слушаниях.