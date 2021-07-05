Служебная собака по кличке Акбар вновь помогла пресечь незаконный сбыт наркотиков в Томске

В отношении злоумышленницы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Cегодня, 5 июля, томскими оперативниками была задержана 37 - летняя жительница областного центра. Ее подозревали в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, в ходе личного досмотра подозреваемой томички, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства.

В связи с этим следователями было принято решение провести обыск по месту жительства обвиняемой, куда незамедлительно прибыли младший инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Акбар. Собака уверенно взяла след и привела оперативников к месту хранения наркотических средств. В результате у женщины изъято более 1,5 килограммов наркотиков.

Следователи возбудили уголовное дело, а суд решил заключить подозреваемую под стражу.