Жительница Северска Томской области оплатила долги своей дочери и помогла бывшему зятю

Жительница Северска не оплачивала услуги ЖКХ, и в результате накопила долг за квартиру в размере почти 140 тыс. рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Северска томской области погасила долг своей дочери перед государством в момент ареста ее машины прямо на трассе, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

- Жительница Северска не оплачивала услуги ЖКХ, и в результате накопила долг за квартиру в размере почти 140 тыс. рублей. Вместе с налогом и исполнительским сбором в бюджет РФ задолженность составила 160 тыс. рублей, - уточнили в ведомстве.

В итоге приставы запретили регистрацию в ГИБДД автомобиля нарушительницы.

- Позднее на одной из томских трасс автомобиль Honda Inspire, принадлежавший северчанке, зафиксировала камера программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав». Но за рулем иномарки в этот момент находился ее бывший супруг, - рассказывают приставы.

Автомобиль остановили, и сотрудники рейдовой группы УФССП России по Томской области объяснили мужчине, что задолженность бывшей супруги необходимо оплатить срочно, иначе машину арестуют.

Водитель решил, что единственный человек, который может помочь ему – бывшая теща, после чего созвонился с женщиной и попросил ее рассчитаться с долгами.

Через час мать должницы приехала на место и погасила задолженность. По ее словам, она даже и не знала о том, что ее дочь — неплательщица. Тем не менее женщина решила ее проблему, а также помогла бывшему зятю, который пользуется той самой иномаркой.