Томская область дополнительно получила 550 миллионов рублей на ускоренный ремонт дорожной сети

В 2021 году Томская область ведет ремонт 212 км улично-дорожной сети в Томске, ЗАТО Северск и региональных трасс. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 2 июля, Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 30 млрд рублей на ремонт дорожной сети в регионах. Сообщается на сайте Правительства РФ.

Как уточнили сегодня в администрации Томской области, наш регион дополнительно получит 550 млн рублей на ускоренное выполнение работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- Томская область с 2017 года по федеральным проектам, инициированным главой государства, привела в нормативное состояние 532 км улично-дорожной сети. Также на федеральные средства достроен подъезд к терминалу международного аэропорта «Богашево», построена транспортная развязка с тоннелем под ж/д Тайга – Томск, продолжается реконструкция трассы Камаевка – Асино – Первомайское, - отметил замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Напомним, что в марте наш регион уже получил из федерального бюджета 340 млн рублей. Шатурный отметил, что в этом году ведется ремонт 212 км улично-дорожной сети в Томске, ЗАТО Северск и региональных трасс.