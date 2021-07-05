В Томске за выходные пресекли более 50 случаев купания в небезопасных местах

С начала года в Томской области зарегистрировано 6 происшествий на водоемах, в которых погибли 5 человек. Фото: Ксения Высотина

В минувшие выходные сотрудники городской «Оперативно-дежурной службы» и представители ГУ МЧС России по Томской области, патрулируя берега водоемов, пресекли более 50 случаев купания томичей в непроверенных местах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В маршруты патрулирования включены берега реки Томи в районе ул. Мельничной и Береговой, в районе Коммунального моста, берега Ушайки в мкр. Восточный, пос. Заварзино и Родионово, СТ «Восход - 1», Белое озеро, озера Кудаутки, Сенная Курья, Песчаное, Боярское, Цымлянское, Зырянское, пер. Басандайский в дер. Аникино», -говорится в сообщении.

Как сообщили в МЧС, с начала года в Томской области зарегистрировано 6 происшествий на водоемах, в которых погибли 5 человек.

Во время патруля, специалисты напомнили томичам об опасности купания в непроверенных местах, об особенностях речного дна с «воронками» и ямами, а также рассказали о правилах оказания первой медицинской помощи.