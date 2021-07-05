Путин наградил медиков Томской области орденом Пирогова и медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусом

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в России в июне 2020 года.

Президент России Владимир Путин наградил медиков больницы города Стрежевого государственными наградами за большой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Орденом Пирогова глава государства наградил врача Энгельсину Ханмурзину, медалью Луки Крымского - главную медицинскую сестру Надежду Шепитко», - говорится в сообщении.

Стрежевчанка Энгельсина Ханмурзина - врач-инфекционист высшей категории. Медик трудилась на передовой борьбе с коронавирусом -проводила обследование и лечение пациентов с СOVID-19 и пневмонией, в том числе с тяжелым течением.

А главная медсестра больницы Надежды Шепитко, помимо основного функционала, контролировала соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во всей больнице.

Оба врача трудятся в «красной зоне» с начала эпидемии в апреле 2020 года.

Справка «КП»:

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в России в июне 2020 года, они вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, а также за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.