Дохрапелся: житель Томской области ударил спящего знакомого ножом

Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд г. Колпашево признал 63-летнего местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю, которого он ударил ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

- В апреле 2021 года мужчина, находясь в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, в ходе ссоры со знакомым, временно проживавшим в его квартире, взял со стола в комнате нож и нанес им один удар в область груди спящему потерпевшему, чем причинил тяжкий вред здоровью, - рассказали в ведомстве.

Свою вину подсудимый признал полностью, и пояснил, что взялся за нож, потому что потерпевший мешал ему спать из-за сильного храпа.

Суд обратил внимание на наличие в действиях подсудимого особо опасного рецидива преступлений и приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Уточняется, что пока приговор в законную силу не вступил.