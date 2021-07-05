В Томске из-за ремонта теплосетей перекрывают движение на ул. Социалистической и ул. Войкова

Томичей просят заранее выбирать маршрут жвижения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 5 июля по 8 июля будет ограничено движение автомобилей на ул. Социалистической и Войкова в связи с ремонтными работами на инженерных сетях, сообщает пресс-служба мэрии.

«С 9 часов 5 июля до 24 часов 8 июля для движения автомобилей будет закрыта по ул. Войкова от пер. Картасного до пер. Дербышевского. С 23 часов 5 июля до 6 часов 6 июля без возможности сквозного проезда будет закрыта ул. Социалистическая в районе домов №№ 18 и 20», - говорится в сообьщении.

Уточняется, что бригады теплоэнергетиков выполнят работы по капитальному ремонту тепломагистрали № 6, а также будет проходить замена водопроводной трубы.