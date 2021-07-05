В Томске стартовали первые заплывы Чемпионата мира по подводному спорту

В соревнования примут участие более 400 спортсменов из 30 государств. Фото: Ксения Высотина

В понедельник, 5 июля, в Томске в центре водных видов спорта «Звездный» стартуют первые заплывы международных соревнований, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В программе утренней сессии в 9.30 - плавание в ластах среди мужчин и женщин на 100 и 400 метров, плавание в классических ластах на 100 метров и смешанная эстафета 4х50 метров (плавание в ластах)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам утренних заплывов сильнейшие спортсмены попадут в финал.

Напомним, что в Томске с 3-13 июля проходит 21-й чемпионат мира по плаванию в ластах, чемпионат мира по дайвингу и международные университетские соревнования по плаванию в ластах. В соревнования примут участие более 400 спортсменов из 30 государств Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

Онлайн - трансляция соревнований.