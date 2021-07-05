В томской Больнице скорой помощи вновь планируют открыть респираторный госпиталь

На сегодняшний день в Томской области выявлено 34 442 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 7 июля, в Томске на базе Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) вновь планируют открыть респираторный госпиталь, об этом сообщается в официальном аккаунте медучреждения в Instagram. В связи с этим объявлен набор врачей.

«В связи с открытием респираторного госпиталя на базе ОГАУЗ «БСМП» с 07.07.2021г., для работы в «красной зоне» требуются: врачи терапевты, врачи анестезиологи-реаниматологи», - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 июня в томском Дворце спорта открылся ковидарий на 265 коек. Помимо этого, респираторные госпитали продолжают работать в МСЧ №2, в горбольнице №3, в ОКБ, в Томской районной больнице, в детской инфекционной больнице им. Сибирцева, а также СибФНКЦ в Северске.

Ранее сообщалось, что в июне в Томской области возобновился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Режим ограничений продлен до октября.