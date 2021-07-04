Коронавирус в Томске: +64 новых случаев заражения

Заражения в Томской области остается на высоком уровне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 4 июля, в Томской области выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 3 442 подтвержденных случаев.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,98.

По данным оперштаба, 14 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 32 725.

За последние сутки в стране выявлено 25 142 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 663 пациента скончались, 15 484 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 610 941 человек, 137 925 скончались, 5 068 901 выздоровели.