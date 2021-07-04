Сегодня, 4 июля, в Томске стартует чемпионат мира по плаванию в ластах

Соревнования пройдут в современном томском бассейне мирового уровня. Фото: сайт центра водных видов спорта "Звездный"

Сегодня, 4 июля, в воскресенье, в Томске состоится открытие чемпионат мира по плаванию в ластах, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Церемония начнется в 17.30 с парада спортсменов. Они прошествуют в Большой концертный зал из Губернаторского квартала Томска.

По словам начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова, в 18 часов вечера в Большом концертном зале начнется церемония открытия. Мероприятие будет транслироваться на уличные экраны.

Интернет-портал администрации региона информирует, что в церемонии открытия примут участие губернатор региона Сергей Жвачкин, президент Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) Анна Аржанова, члены совета директоров CMAS и спортсмены-участники соревнований.

Пресс-служба отмечает, что чемпионат мира по плаванию в ластах завершится в Томске 13 июля. Он организован Всемирной конфедерацией подводной деятельности (CMAS), Министерством спорта страны и администрацией Томской области. Официальный сайт чемпионата tomsk2020.com