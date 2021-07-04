Полицейские на севере Томской области пошли на звук бензопилы и задержали «черного лесоруба»

В Колпашевском районе в руки полиции с поличным попался "черный лесоруб" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Колпашевскому району Томской области осуществляли патрулирование вверенной территории, сообщила сегодня пресс-служба регионального управления полиции. В лесу в районе деревни Волково они услышали рев бензопилы. Полицейские направились на звук, где в чаще "солдатами правопорядка" был обнаружен мужчина, который валил пилой деревья. Им оказался местный житель 1977 года рождения. Отмечается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает сайт УМВД России по Томской области, мужчина незаконно срубил березы. Это –предварительные данные. Объем порубки составил более 6,2 куб. метров. Своими противоправными действиями он причинил ущерб государству на общую сумму более 54 000 рублей. Впрочем, это будет определять суд.

Специалисты отмечают, что следователями СО ОМВД России по Колпашевскому району возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до четырех лет. Отметим, что правоохранители и сотрудники профильных ведомств регулярно обнаруживают в лесах Томской области незаконные деляны и ловят «черных лесорубов».